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Недвижимость в Испании

Здравствуйте, меня зовут Андрей Суслов,я специалист по инвестициям в европейскую недвижимость с большим стажем. Знаю, как правильнее всего вкладывать средства, чтобы выгодно приобрести недвижимость в Испании для личного пользования или получения дохода —  подробнее обо мне.

Интересно, как купить недвижимость в Испании недорого и прибыльно?
Как переехать сюда и наслаждаться жизнью у Средиземного моря?

Тогда добро пожаловать на мой сайт, я постараюсь дать вам всю необходимую информацию на этот счет.

 

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Покупка недвижимости
Помог многим людям правильно разместить (инвестировать) свои деньги в европейскую недвижимость.
Подбор недвижимости в Испании по критериям заказчика.

Квартиры в Испании
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Ремонт недвижимости
Представитель заказчика при ремонте недвижимости, контролю качества, стоимостному контролю ремонта недвижимости в Испании.
Технический надзор.

Мои контакты
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Заработок на недвижимости
Моя профессиональная и инвестиционная деятельность связана с заработком на недвижимости в Испании.
Я зарабатываю на недвижимости, могу помочь и вам.

Подробнее

С радостью помогу купить, сделать ремонт и инвестировать в недвижимость Испании и стран ЕС.

Интересует стоимость недвижимости в Испании? Могу подобрать самые привлекательные цены на недвижимость в Испании - у моря и не только.

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Профессиональная помощь во всех аспектах работы с жилыми и коммерческими объектами.

Имею огромный опыт бизнеса и инвестирования. Сотни построенных и отремонтированных объектов в России. Зарабатываю сам, помогу заработать и Вам.

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Этапы работы
Бесплатная консультация
Вы обращаетесь за бесплатной консультацией + описываете свои пожелания в Анкете
Вносите аванс
Оплачиваете аванс, тем самым подтверждая серьезность Ваших намерений.
Подбор недвижимости
Я подбираю Вам до 10 интересных объектов недвижимости в Испании.
Выезд на осмотр
Незамедлительный выезд на осмотр недвижимости в Испании
Выходим на сделку
Вносим залог, собираем необходимые документы, выходим на сделку.

Выгоды покупки недвижимости в Испании со мной

  1. Индивидуальный поиск недвижимости в Испании.
    Постараюсь подобрать вариант инвестиций в недвижимость по Вашему индивидуальному запросу, а не то, что в базе агентства недвижимости.
  2. Объект за реальную стоимость.
    Мы, я и мои партнеры, имеем прямые контакты банков и инвестиционных фондов, у которых регулярно появляются интересные варианты.
    Опыт и связи позволяют определить реальную стоимость недвижимости в Испании. Мои клиенты никогда не переплачивают!
  3. Оценка стоимости ремонта.
    Учитывая опыт инвестиций в недвижимость Испании, опыт ремонтно-строительных работ, сделаю предварительную оценку стоимости работ по ремонту недвижимости.
  4. Помощь в ремонте и перепланировке.
    Представлю интересы заказчика при ремонте купленной недвижимости в виде технического надзора (экспертиза проектно-сметной документации и контроль качества работ. Опыт в ремонте, строительстве и эксплуатации более 20 лет. Порекомендую строителей.
  5. Являюсь инвестором.
    Один из приоритетных видов инвестиционной деятельности – покупка, работы по реконструкции и ремонту строений, коммерческих помещений, квартир и их перепродажа или сдача в аренду, в зависимости от выбранной стратегии инвестирования. Именно поэтому лучше обращаться ко мне, у меня реальный опыт успешного инвестирования в испанскую недвижимость.
  6. Скидки при покупке недвижимости в Испании.
    Как никто заинтересован получить максимальную скидку для моих клиентов, ведь мои 10% от скидки.
  7. Открыт к сотрудничеству!
    Я заинтересован в долгосрочных партнерских отношениях, возможны совместные проекты.

В Испании хорошо? — Да, очень!

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Подбор и покупка недвижимости в Испании

  • подбор недвижимости по критериям заказчика
  • выезжаю, проверяю и объект недвижимости, и документацию по ней, торгуюсь
  • присутствие переводчика при осмотре жилья, у нотариуса при заключении предварительного договора и договора купли-продажи недвижимости.
  • открытие счета в испанском банке,
  • получение номера NIE (идентификационного налогового номера иностранца)
  • помощь в получении ипотеки в банке Испании (подбор банка, документация, консультации, выбор лучшего варианта ипотеки)

Консультация по оформлению документов на ВНЖ. При покупке недвижимости со мной, крупным инвесторам в недвижимость (от 500 000 евро) помощь оформления «Золотая виза».

Стоимость услуги – 3% от общей суммы покупки, но не менее 2800 евро +10 % от суммы, на которую удастся снизить первоначальную цену объекта. 

Заполните, пожалуйста, Анкету. Она поможет лучше понять ваши пожелания и наилучшим образом подобрать вам именно то, что вы хотите.

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Для меня лучшей рекламой являются годы успешной работы в сфере недвижимости, положительные отзывы клиентов, уверенность в моих возможностях и знаниях.

Вы можете найти в моем блоге сайты для самостоятельного поиска недвижимости в Испании.

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